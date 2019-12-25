В ГД просят запретить продажу "опьяняющих" орехов на маркетплейсах

Султан Хамзаев сообщил о последствиях употребления в пищу бетельного ореха.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на отечественных маркетплейсах бетельного ореха, обладающего психоактивным действием. Текст соответствующего документа журналистам информационного агентства "РИА Новости" прислала пресс-служба политика. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что в его адрес на протяжении последнего месяца поступает большое количество обращений от родителей. Они рассказывают, что дети совершают покупки так называемых "пьяных" орехов. Этот продукт способен вызвать у человека галлюцинации и прочие опасные для здоровья эффекты.

Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту. Султан Хамзаев, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества. В списке последствий отравления данными орехами у пациентов наблюдаются различные симптомы, начиная головной болью и заканчивая судорогой. Султан Хамзаев уверен, что важно размещать на онлайн-ресурсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией России.

В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году.

Фото: Piter.tv