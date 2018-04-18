В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году

Екатерина Стенякина сообщила о разнице между страховой и социальной пенсиями.

В следующем году средний размер страховой пенсии в России по старости станет больше 27 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты заметила, что страховая пенсия гражданину полагается при достижении пенсионного возраста, а также при получении инвалидности или при потере кормильца. Индексация выплат намечена уже на первое января 2026 года. Однако размер такой выплаты со стороны федеральных властей зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов человека.

Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Законодватель подчеркнула, что социальная пенсия, наоборот, не зависит от трудового стажа и накопленных взносов. Ее россияне получают в том случае, если им не хватает профессионального стажа или его нет вообще.

