В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком

Екатерина Стенякина

Российское федеральное законодательство предусматривает возможность установить по желанию одного из родителей ребёнка до 14 лет неполный рабочий день или даже трудовую неделю. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты заметила, что для этого сотрудник должен подать своему работодателю заявление о переводе на неполный рабочий день. В документе важно указать, в какие дни и в какое время ему нужно заканчивать работу.

Работающие родители в нашей стране имеют целый ряд трудовых гарантий. В том числе законом предусмотрена возможность установить по желанию одного из родителей ребёнка до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет неполный рабочий день или неделю. Отказать в такой просьбе работодатель не имеет права: статья 93 ТК РФ. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Законодатель уточнила, что к заявлению работника прикладывается справка с места работы второго родителя о том, что он таким правом не пользуется. В этом случае заработная плата человека снизится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объёма работ. Однако на продолжительность ежегодного отпуска неполный рабочий день не скажется.

Фото: Piter.tv