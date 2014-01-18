В Госдуме назвали вывешивание списков должников за ЖКУ противозаконным

Сергей Колунов рассказал о наказании, которое могут понести управляющие компании за правонарушение.

Вывешивание списков должников за неоплату жилищно-коммунальным услугам с указанием их полных персональных данных в подъезде без получения согласия человека является противозаконным. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Парламентарий из нижней палаты указал, что такие действия считаются нарушением законодательства даже в случае, если реестр должников опубликован в интернете. Управляющим компаниям может грозить ответственность по статье 13.11 КоАП за сохранность персональных данных. Для юридических лиц административный штраф может составить от 300 до 700 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения выплата увеличится до 1—1,5 миллиона рублей. Политик сообщил, что к персональным данным можно отнести полные адрес, ФИО или фамилия и инициалы должника.

Иногда для того, чтобы обойти нормы федерального закона, УК вывешивают списки в формате "номер квартиры плюс сумма задолженности", то есть без полного указания ФИО. Это связано с тем, что некоторые люди считают, что номер квартиры и сумма задолженности без иных сведений не считаются информацией, которая позволяет однозначно идентифицировать собственника жилплощади.

Однако судебная практика показывает, что информация в формате "номер квартиры + сумма задолженности" может подпадать под статью 13.11 КоАП РФ, а может и не подпадать. Это будет зависеть от решения суда. Сергей Колунов, депутат ГД РФ

