В Госдуме хотят ограничить пластические операции без медицинских показаний

Султан Хамзаев объяснил, что важно отказаться от унифицирования красоты в пользу индивидуализма.

В Государственной думе предложили запретить пластические операции без медицинских показаний. Руководитель проекта "Трезвая Россия", член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев опроверг информацию журналистам телеканала "360" о том, что законодатели обсуждают запрет. В эфире новостной программы депутат пояснил, что имел в виду совершенно другое. Он пояснил, что без строгих образовательных ограничений все же не обойдется. По его словам, властям также следует задуматься том, что к подобной хирургии можно будет допускать только людей с высшим образованием. А проведение хирургически манипуляций для граждан, не достигших возраста 18 лет, должны проводиться только при имеющемся разрешении от родителей. Парламентарий из нижней палаты указал, что многие граждане разделяют его обеспокоенность тем, как искусственные стандарты красоты влияют на общество. В частности, он обеспокоен унификацией красоты и потерей индивидуальности.

За последние два дня многие мои знакомые из Омска, с Дальнего Востока и других регионов пишут и говорят, что в целом поддерживают такую позицию. Что девушки и так прекрасны, и не надо им создавать эти ложные образы, когда она становится жертвой чьего-то скальпеля только потому, что ей кажется, что у нее неправильные формы. Султан Хамзаев, депутат ГД РФ

Законодатель призвал молодых девушек не разрушать здоровье ради искусственной красоты. Султан Хамзаев предложил обращать внимание на естественные и безопасные способы совершенствования внешности человека, которые, по его словам, будут гораздо эффективнее хирургического вмешательства. По мнению депутата, хирурги при помощи пластических операций губят организм пациента, а "хирургия уродует девушку". Вместо этих манипуляций парламентарий призвал заниматься спортом, перейти на правильное питание, а также хорошо спать.

Надежда Тихонова отказалась от мандата Госдумы, чтобы сосредоточиться на Петербурге.

Фото и видео: 360.ru