Надежда Тихонова отказалась от мандата Госдумы, чтобы сосредоточиться на Петербурге

Эсеры Петербурга потеряют возможность федерального представительства.

Председатель петербургского отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Надежда Тихонова объявила об отказе от мандата депутата Госдумы. Политик объяснила решение желанием сосредоточиться на подготовке к ключевым избирательным кампаниям в Петербурге. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Тихонова рассматривала возможность занять мандат, освободившийся после перехода Олега Нилова на работу в Счётную палату. Однако депутат решила, что участие в федеральной работе не позволит ей полностью подготовиться к выборам в ЗакС и Госдуму в 2026 году. Тихонова подчеркнула необходимость отдачи всей энергии работе в Петербурге, чтобы достичь максимального эффекта для жителей города.

Ранее депутата от Петербурга Нилова досрочно освободили от мандата в Госдуме.

Фото: Telegram / Надежда Тихонова