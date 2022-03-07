Инвестиции в памятники Петербурга остановились

Изменения в законодательстве привели к правовой коллизии и заморозке проектов с объектами наследия.

С 1 марта инвестиционная активность в отношении объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге фактически приостановлена. Причиной стала правовая неопределенность, возникшая после внесения изменений в федеральный Градостроительный кодекс, которые не были синхронизированы с городскими Правилами землепользования и застройки.

Ранее при работе с памятниками приоритет отдавался нормам закона № 73-ФЗ, предусматривающим сохранение исторических объектов при возможности гибкого выбора их дальнейшего использования. После вступления в силу новых поправок данный подход утратил исключительный статус. В результате к таким зданиям одновременно применяются требования охранного законодательства и градостроительных регламентов.

На этом фоне инвесторы приостановили переговоры о приобретении новых активов и заморозили уже запущенные проекты. Финансовые организации, в свою очередь, усилили контроль за рисками и начали более тщательно анализировать параметры разрешенного использования при рассмотрении заявок на финансирование. Участники рынка отмечают, что неопределенность и необходимость дополнительных согласований увеличивают сроки реализации и удорожают проекты.

Экспертное сообщество не пришло к единому мнению. Часть специалистов считает распространение общих градостроительных норм на объекты наследия логичным шагом для формирования единой городской среды. Другие полагают, что это снизит инвестиционную привлекательность реставрации и может привести к сокращению числа проектов восстановления исторических зданий.

