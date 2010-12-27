В Невском районе активистам разрешили выступить в защиту конопли, но потом запретили

Участники акции хотели привлечь внимание к развитию коноплеводства в промышленных целях.

Администрация Невского района согласовала акцию за создание комфортных условий при выращивании конопли в промышленных целях. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Аркадия Чаплыгина. Однако, через некоторое время планы активистов изменились.

Организаторы подали заявку о проведении акции в администрацию Невского района. Цель собрания была следующей: "гуманизация уголовного законодательства (исключение уголовной ответственности) в отношении производителей и потребителей конопли". Участники акции хотели привлечь внимание к развитию коноплеводства в промышленных целях.

Изначально активисты планировали пройти маршем по Ново-Александровской улице. Через некоторое время выяснилось, что 5 мая там будет работать уборочная техника. Организаторам предложили парк 30-летия Октября. Но тут неожиданно власти Невского района отменили акцию. Однако активисты решили не сдаваться.

Сначала инициативная группа соберется в закрытом помещении и составит проект воззвания. 5 мая мы встретимся в парке 30-летия Октября с другими участниками, затем сядем в автобус, где примем окончательную редакцию. Документ планируется отправить президенту, а также в правительство, Госдуму и Совет Федерации. пояснил "Фонтанке" Аркадий Чаплыгин.

Отметим, что в России официально разрешено промышленное выращивание конопли. Однако фермеры должны выполнять серьезные требования по охране полей. Данное растение выращивают для производства бумаги или канатов.

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