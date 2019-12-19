"Вы придурки?": Путин о сдаче Ленинграда нацистам

Президент эмоционально отреагировал на вопрос о блокаде.

В четверг, 19 декабря, началась Большая пресс-конференция Владимира Путина. В рамках этого мероприятия президента спросили о праздновании 75-летия Великой Отечественной войны.

Глава государства возмутился рассуждениям о сдаче блокадного Ленинграда немцам.

"Когда я слышу, что может хорошо было бы Ленинград сдать, мне хочется сказать "Вы придурки?! Вас бы никого не было, кто так рассуждает!", —эмоционально отреагировал президент.

Президент России заявил, что жалеет о развале СССР. Он отметил, что те страны, которые не приедут на парад — не уважает своих предков, воевавших с фашистами.

Ранее мы сообщали о том, что Путин намерен закончить "газовую войну" с Украиной.

Видео:Большая пресс-конференция