"Вы придурки?": Путин о сдаче Ленинграда нацистам

В четверг, 19 декабря, началась Большая пресс-конференция Владимира Путина. В рамках этого мероприятия президента спросили о праздновании 75-летия Великой Отечественной войны.
Глава государства возмутился рассуждениям о сдаче блокадного Ленинграда немцам.
"Когда я слышу, что может хорошо было бы Ленинград сдать, мне хочется сказать "Вы придурки?! Вас бы никого не было, кто так рассуждает!",
—эмоционально отреагировал президент.
Президент России заявил, что жалеет о развале СССР. Он отметил, что те страны, которые не приедут на парад — не уважает своих предков, воевавших с фашистами.
Ранее мы сообщали о том, что Путин намерен закончить "газовую войну" с Украиной.
Видео:Большая пресс-конференция
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