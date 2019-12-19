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"Вы придурки?": Путин о сдаче Ленинграда нацистам

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Президент эмоционально отреагировал на вопрос о блокаде.

В четверг, 19 декабря, началась Большая пресс-конференция Владимира Путина. В рамках этого мероприятия президента спросили о праздновании 75-летия Великой Отечественной войны. 

Глава государства возмутился рассуждениям о сдаче блокадного Ленинграда немцам. 

"Когда я слышу, что может хорошо было бы Ленинград сдать, мне хочется сказать "Вы придурки?! Вас бы никого не было, кто так рассуждает!",

—эмоционально отреагировал президент.

Президент России заявил, что жалеет о развале СССР.  Он отметил, что те страны, которые не приедут на парад —  не уважает своих предков, воевавших с фашистами.

Ранее мы сообщали о том, что Путин намерен закончить "газовую войну" с Украиной.

Видео:Большая пресс-конференция

Теги: новости спб, общество, пресс-конференция владимир путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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