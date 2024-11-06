"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке

Авторы The New York Post показали реальную ситуацию с вице-президентом США.

Кандидата в американские президенты Камалу Харрис местные СМИ заподозрили в инсценировке телефонного звонка во время ее официального визита в штаб-квартиру Демократической партии в день голосования. Соответствующая информация опубликована журналистами таблоида The New York Post. По данным газеты, во время ее выступления перед рабочим персоналом, политику поступил звонок из "обслуживания мобильного банкинга". Разговаривая по гаджету, представительница демократической партии США спросила у своего собеседника проголосовал ли он. После небольшой паузы Камала сказала: "Вы это сделали? Спасибо!". Затем аудитория начала ей аплодировать, но затем, когда Харрис повернула экран телефона к собравшейся толпе, то выяснилось, что на мобильном устройстве была включена камера.

Когда зал взорвался аплодисментами, Харрис повернула телефон так, чтобы человек на другом конце провода мог лучше слышать аплодисменты. Однако, судя по всему, Харрис на самом деле использовала приложение камеры на iPhone, а не разговаривала по телефону. материал издания

Харрис считает, что Трампа надо лишить права участвовать в выборах.

Фото и видео: С-PAN