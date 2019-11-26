"Вежливый" бронетранспортер проехался с водителями по проспекту Культуры

Техника аккуратно ехала и не помешала другим участникам дорожного движения.

Утром везут на работу своих владельцев не только автомобили, но я тяжелая техника. Сегодня, 26 ноября, по проспекту Энгельса и Культуры вместе с водителями проехался бронетранспортер.

Удивленные автолюбители отметили, что БТР ехал "вежливо" и аккуратно. Некоторые очевидцы в комментариях под постом в соцсетях признались, что немного опасались от внушительной техники стрельбы.

И в люке с телефончиком улыбчивый молодой человек)) вроде с утра и страшно такое увидеть, но от улыбки стало понятно, что стрелять не собираются – Алёна Б.

А вчера водитель хотел скрыться от сотрудников ДПС, но врезался в дерево в Кронштадте.

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