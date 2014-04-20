В Волгограде с трала скатился бронетранспортер

Необычное ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда. На проезжей части водители увидели бронетранспортер МТ-Лбу.
Военную машину перевозили на прицепе-трале, с которого он каким-то образом упал. Упавший бронетранспортер разворотил землю на обочине дороги, местами разрушив бордюрный камень.
К счастью, никто не пострадал, так как рядом в момент падения не было других автомобилей.
В конце прошлого года бронетранспортер сбил человека насмерть в Петербурге.
Видео: Youtube/Блокнот Волгоград
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