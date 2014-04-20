В Волгограде с трала скатился бронетранспортер

Военная машина разворотила землю на обочине дороги, местами разрушив бордюрный камень.

Необычное ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда. На проезжей части водители увидели бронетранспортер МТ-Лбу.

Военную машину перевозили на прицепе-трале, с которого он каким-то образом упал. Упавший бронетранспортер разворотил землю на обочине дороги, местами разрушив бордюрный камень.

К счастью, никто не пострадал, так как рядом в момент падения не было других автомобилей.

В конце прошлого года бронетранспортер сбил человека насмерть в Петербурге.

Видео: Youtube/Блокнот Волгоград