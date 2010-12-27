Водитель хотел скрыться от сотрудников ДПС, но врезался в дерево в Кронштадте

У молодого человека не было водительского удостоверения.

Водитель каршеринга пытался скрыться от сотрудников ДПС и врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД РФ по Петербургу и области.

По предварительной информации, погоня началась в первом часу ночи 23 ноября в Кронштадте. Водитель нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу, после чего его попытались остановить, но он решил уехать от правоохранителей.

Молодой человек управлял транспортным средством без водительского удостоверения, каршерингом пользовался с помощью чужого аккаунта.

В отношении нарушителя составили три протокола об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иномарка смешалась с толпой пешеходов, чтобы проскочить пробку.



Фото: "Дорожный инспектор" / VK