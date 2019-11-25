В Петербурге иномарка смешалась с толпой пешеходов, чтобы проскочить пробку

Машина проехалась прямо по зебре.

В Петербурге много креативных людей, такие встречаются и среди автомобилистов. Сегодняшним утром владелец миниатюрной машины решил остаться незамеченным в толпе пешеходов, чтобы избежать традиционных пробок в начале дня. Автомобиль просто проехал по пешеходной зебре на перекрестке проспектов Индустриальный и Ириновский, пока его попутчики стояли на красный сигнал автомобильного светофора.

Видео находчивого нарушителя ПДД выложили очевидцы в соцсети. Стоит признать, что водитель был аккуратен и не навредил никому из людей. Будет ли он пойман за нарушения, пока неизвестно.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное / ВКонтакте