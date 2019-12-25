Новое производство оснащено самым современным оборудованием.

В США выпустили первый бронетранспортер нового поколения - серийный гусеничный БТР AMPV. Об этом пишет издание "Профиль" со ссылкой на Defense News.

Новый бронетранспортер выкатили с производственной площадки корпорации BAE Systems в городе Йорк, штат Пенсильвания. Начать поставки новой машины планировалось в марте — их задержали на семь месяцев. При этом пандемия коронавируса стала причиной отсрочки лишь в один месяц. Основная причина запаздывания - проблемы с оснащением сборочной линии.

Из-за задержки поставок нового бронетранспортера на следующий год запланированное количество закупок снизилось — со 143 штук до 32. Сумма сделки также уменьшилась - до 193 миллионов долларов вместо 445.

Новое производство оснащено самым современным оборудованием — например, системой цифровой рентгенографии и роботизированной сваркой.

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