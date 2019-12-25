Ветеринары Выборга проводят дезинфекцию общественных мест

Санобработка безопасна для людей и животных. Работы проводятся только при благоприятных погодных условиях.

В соответствие с поручением губернатора Ленинградской области в Выборге и районе проходят мероприятия по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Специалисты ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района" продолжают дезинфицировать общественные территории: остановочные павильоны, детские и спортивные площадки, входы в учреждения и объекты торговли.

На этой неделе обработка будет проводиться согласно графику:

26 октября – Выборг, улица Гагарина, улица Рубежная (в том числе ЛО ГБУ "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения");

27 октября – Выборг, территория в районе железнодорожного вокзала;

28 октября – Светогорск;

29 октября– Приморск, поселок Ермилово;

30 октября – Выборг, Леншоссе;

30 октября – Каменногорск, ЛО ГБУ "Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Отметим, что санобработка безопасна для людей и животных. Работы проводятся только при благоприятных погодных условиях.

Ранее мы сообщили о том, что районная администрация ограничила посещение кладбища в поселке Верхнее-Черкасово.

Фото: администрация МО "Выборгский район"