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Районная администрация ограничила посещение кладбища в поселке Верхнее-Черкасово
Сегодня, 19:29
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Veskathy

Районная администрация ограничила посещение кладбища в поселке Верхнее-Черкасово

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Такие меры были приняты в связи с частыми случаями вандализма. Посетители кладбища повреждают памятники, воруют ограды, скамейки и столики.

Администрация Выборгского района установила режим посещения кладбища в поселке Верхнее-Черкасово. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, такие меры были приняты в связи с частыми случаями вандализма. Посетители кладбища повреждают памятники, воруют ограды, скамейки и столики.

В настоящее время на кладбище в установлены ворота. Транспорт может проезжать на территорию с  09.00 до 17.00 (понедельник – суббота); с 09.00 до 16.00 (воскресенье). 

Ранее мы написали о том, что в Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям.

Фото: mosreg.ru

Теги: выборг, кладбище
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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