Районная администрация ограничила посещение кладбища в поселке Верхнее-Черкасово

Такие меры были приняты в связи с частыми случаями вандализма. Посетители кладбища повреждают памятники, воруют ограды, скамейки и столики.

Администрация Выборгского района установила режим посещения кладбища в поселке Верхнее-Черкасово. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, такие меры были приняты в связи с частыми случаями вандализма. Посетители кладбища повреждают памятники, воруют ограды, скамейки и столики.

В настоящее время на кладбище в установлены ворота. Транспорт может проезжать на территорию с 09.00 до 17.00 (понедельник – суббота); с 09.00 до 16.00 (воскресенье).

Ранее мы написали о том, что в Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям.

Фото: mosreg.ru