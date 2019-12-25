В Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям

В администрации Выборгского района состоялось заседание совета по межнациональным отношениям. В нем приняли участие представители национально-культурных общественных организаций и районной администрации.
Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, присутствующие обсудили межэтнические отношения диаспор и землячеств. Собравшиеся подчеркнули важность существующих добрососедских отношений между людьми разной национальности и вероисповедания на территории Выборга и района. Представители диаспор поговорили о дальнейшем взаимодействии и наметили планы на будущее.
Заместитель главы администрации Андрей Голобородько сообщил о кадровых изменениях, произошедших в администрации МО "Выборгский район".
Также участники заседания обсудили профилактические меры, которые проводятся на территории района в связи с распространением COVID-19. Присутствующие предложили усилить контроль со стороны администрации и правоохранительных органов и ужесточить наказание за несоблюдение противоэпидемиологических мер.
Ранее мы сообщили о том, что сотрудники районной администрации проверили систему отопления в доме на Промышленной, 2.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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