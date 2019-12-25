В Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям

Присутствующие обсудили межэтнические отношения диаспор Выборгского района, кадровые изменения в районной администрации и меры против распространения коронавируса.

В администрации Выборгского района состоялось заседание совета по межнациональным отношениям. В нем приняли участие представители национально-культурных общественных организаций и районной администрации.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, присутствующие обсудили межэтнические отношения диаспор и землячеств. Собравшиеся подчеркнули важность существующих добрососедских отношений между людьми разной национальности и вероисповедания на территории Выборга и района. Представители диаспор поговорили о дальнейшем взаимодействии и наметили планы на будущее.

Заместитель главы администрации Андрей Голобородько сообщил о кадровых изменениях, произошедших в администрации МО "Выборгский район".

Также участники заседания обсудили профилактические меры, которые проводятся на территории района в связи с распространением COVID-19. Присутствующие предложили усилить контроль со стороны администрации и правоохранительных органов и ужесточить наказание за несоблюдение противоэпидемиологических мер.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники районной администрации проверили систему отопления в доме на Промышленной, 2.

Фото: администрация МО "Выборгский район"