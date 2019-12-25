Сотрудники районной администрации проверили систему отопления в доме на Промышленной, 2

По результатам проверки, определено, что часть квартир в подъезде № 1 и № 2 не отапливается.

21 октября сотрудники администрации Выборгского района проверили ремонт системы отопления по адресу Промышленная, 2. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, 14 сентября 2020 года подрядчик сообщил о готовности объекта теплоснабжающей организации к эксплуатации в отопительный сезон. Однако с 19 октября в адрес администрации МО "Выборгский район" поступили обращения жителей об отсутствии отопления в части дома.

По результатам проверки, определено, что часть квартир в подъезде № 1 и № 2 не отапливается. Как сообщил подрядчик, граждане этих квартир не предоставили доступ в помещения для того, чтобы подрядчик завершил мероприятия по технической регулировке внутридомовой системы отопления.

На данный момент доступ в квартиры предоставлен, подрядчик выполнит все необходимые работы.

Ранее мы сообщили о том, что 5-10 классы Выборгской школы №1 переходят на дистанционное обучение.

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