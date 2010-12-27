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"Весне быть": В Ленинградском зоопарке проснулись сурки
Вчера, 21:42
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IRINA_CHALKINA

"Весне быть": В Ленинградском зоопарке проснулись сурки

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Через неделю они должны окончательно выйти из спячки. 

В четверг, 14 марта, стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Работники зоопарка отметили, что в этом году вестники теплой погоды проснулись раньше, чем в прошлом.

У нас только сурки выходят из спячки. Говорят, вроде как начинают шевелиться, но пока никто не видел. В прошлом году это произошло только в апреле. Я думаю, ещё недельку надо подождать

отметили в пресс-центре 

Сурки Ижорик, Августина и Отрада через неделю должны окончательно выйти из спячки. Пока верьки только еле шевелятся.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские кинологи рассказали о работе собак с "минированиями"

Фото:mos.ru 

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Теги: ленинградский зоопарк, новости спб, петербург, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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