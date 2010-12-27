"Весне быть": В Ленинградском зоопарке проснулись сурки

В четверг, 14 марта, стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Об этом сообщает пресс-служба заведения.
Работники зоопарка отметили, что в этом году вестники теплой погоды проснулись раньше, чем в прошлом.
У нас только сурки выходят из спячки. Говорят, вроде как начинают шевелиться, но пока никто не видел. В прошлом году это произошло только в апреле. Я думаю, ещё недельку надо подождать
отметили в пресс-центре
Сурки Ижорик, Августина и Отрада через неделю должны окончательно выйти из спячки. Пока верьки только еле шевелятся.
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Фото:mos.ru
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