"Весне быть": В Ленинградском зоопарке проснулись сурки

Через неделю они должны окончательно выйти из спячки.

В четверг, 14 марта, стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Работники зоопарка отметили, что в этом году вестники теплой погоды проснулись раньше, чем в прошлом.

У нас только сурки выходят из спячки. Говорят, вроде как начинают шевелиться, но пока никто не видел. В прошлом году это произошло только в апреле. Я думаю, ещё недельку надо подождать отметили в пресс-центре

Сурки Ижорик, Августина и Отрада через неделю должны окончательно выйти из спячки. Пока верьки только еле шевелятся.

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Фото:mos.ru