Петербургские кинологи рассказали о работе собак с "минированиями"

Напомним, что в последний месяц на Северную столицу обрушились звонки о "минировании" различных объектов.

Петербургские кинологи раскрыли секрет работы собак с "минированиями". Об этом "ПД" рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по СПб и ЛО Вячеслав Степченко.

В ведомстве отметили, что все четвероногие работают по штатному расписанию и имеют отличное здоровье. Также в пресс-службе сообщили, что недавно правоохранителям на помощь пришли томоженные собаки, которые до этого искали санкционный сыр.

Страшно думать, каково сейчас приходится собакам, потому что мне запомнилось, как мы обследовали только что построенную "Галерею", – рассказал кинолог Андрей Мамаенко. – Был у нас такой заказ от дирекции комплекса: требовалось найти самые уязвимые места. Восемь расчетов 2 дня обследовали заведение, и моя собака после этого 3 дня не могла есть – вот какой стресс! Такая работа... При том что собаки не ходят подряд 48 часов, а работают в день часа по три. Теперь представьте, что происходит, если приходится обследовать несколько таких объектов. Три часа собака работает, потом должна четыре часа отдыхать. Ее все время перебрасывают из одного района в другой отмечает Степченко

Зоопсихологи отмечают, что необходимо каждый час делать с хвостатым разгрузочные упражнения, а еще очень плавно выводить из рабочего режима и не давать отдых еще в течение 20 минут после выполнения задания.

Стоит отметить, что в поиске взрывчатки не работают "наркотическая" или следовая собака. Например, последняя способна запомнить более шести запахов, и применение ее сил целесообразнее в другом деле.

Напомним, что в последний месяц на Северную столицу обрушились звонки о "минировании" различных объектов.

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Фото:pixabay