В Петербурге упростили процедуру оформления пенсии. Теперь подать заявление на назначение пенсии, а также на предоставление ежемесячной выплаты и налоговых льгот, можно в любом МФЦ города независимо от места регистрации пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
Ранее пенсию можно было оформить только в том районе, где зарегистрирован заявитель. Теперь пенсионер может обратиться в тот центр, который находится в непосредственной близости от его фактического места проживания. При этом он может выбирать МФЦ, где на данный момент меньше всего очередь.
Мы писали, что в Петербурге ввели новый коэффициент индексации пенсий.
Фото: pixabay.com
Оставить комментарий