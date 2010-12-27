Теперь подать заявление можно в любом МФЦ города независимо от места регистрации.

В Петербурге упростили процедуру оформления пенсии. Теперь подать заявление на назначение пенсии, а также на предоставление ежемесячной выплаты и налоговых льгот, можно в любом МФЦ города независимо от места регистрации пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Ранее пенсию можно было оформить только в том районе, где зарегистрирован заявитель. Теперь пенсионер может обратиться в тот центр, который находится в непосредственной близости от его фактического места проживания. При этом он может выбирать МФЦ, где на данный момент меньше всего очередь.

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