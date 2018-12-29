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В Петербурге ввели новый коэффициент индексации пенсий
Сегодня, 12:26
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Alena_Zinovieva

В Петербурге ввели новый коэффициент индексации пенсий

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Речь идет о выплатах пожилым петербуржцам за выслугу лет.

В Петербурге установили новый коэффициент индексации пенсий. Документ подписал глава города. Об этом пишут городские СМИ.

Так, с 1 января 2019 года действует новая система индексации пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии. В частности, это касается людей, которые работали в органах государственной власти и управления Ленинграда  и Петербурга, работников, которые замещали должности государственной гражданской службы Петербурга, муниципальные должности и должности муниципальной службы города. Документ утверждает коэффициент индексации 1,04.

Ранее мы писали, что динамику повышения пенсий в России определит рост "возрастных" надбавок.

Фото: pixabay.com

Теги: индексация пенсий, пенсии в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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