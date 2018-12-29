Динамику повышения пенсий в России определит рост "возрастных" надбавок

В среднем надбавка к пенсиям составила 1000 рублей. Точная сумма определяется индивидуально от определенной суммы.

Приемлемый уровень выплат, позволяющий удовлетворить основные потребности пенсионеров, формируется в купе из роста надбавки в "возрастной" пенсии, а также из доплаты по уходу за пенсионерами. Об этом рассказал эксперт ФБА "Экономика Сегодня" Алисен Алисенов.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, в 2019 году получают надбавку в размере 5334 рубля. Это на 400 рублей больше, чем в 2018 году. Это распространяется на страховую пенсию по старости, но не затрагивает пенсии по потере кормильца и социальные пенсии. При предоставлении необходимых документов и справок ухаживающий за пенсионером получит надбавку к пенсии 1200 рублей. Получать ее можно с любого возрасти. Отмечается, что ухаживающий не обязательно должен быть родственником. Также он получает страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов отметил, что категория пенсионеров, чей возраст превышает 80 лет, требует большей помощи, так как уже точно ничем больше заниматься не может. Также он заявил, что численность людей столь преклонного возраста не сделает общие расходы на прибавки обременительными.

С января 2018 года страховую пенсию по старости стали просчитывать индивидуально. Страховая пенсия для неработающих граждан проиндексировали на 7,05%, что выше уровня прогнозируемой инфляции. Таким образом, размер фиксированной выплаты составил 5334,2 рубля в месяц. Стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

Размер прибавки рассчитывают индивидуально в зависимости от конкретного размера пенсии. В среднем пенсия увеличится на 1000 рублей. Так, например, если человек получает пенсию 8500 рублей, то прибавка будет 550-560 рублей, а если 25000, то прибавят 1762,5 рублей.

Чтобы решить проблему с пенсиями ниже прожиточного минимума, для начала необходимо определить круг лиц, которые получают самые скромные суммы. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, что данную информацию необходимо сопоставить со сведениями Пенсионного фонда, а потом подать заявку на получение субсидий, которые позволят выровнять пенсии до прожиточного минимума. Также он пояснил, что надбавки будут финансироваться федеральным бюджетом. По его подсчетам в год на выплаты будут выделять 50-60 млрд рублей в год.