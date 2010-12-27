Активисты "Весны" привязали искалеченную Фемиду на поводок

Молодые люди выступили против нынешней судебной системы.

Активисты молодежного движения "Весна" выступили с перформансом на тему пренебрежения правом в судах. Молодые люди таким образом выступили за честный и справедливый суд. Об этом они сообщили в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Активиста "Весны" в одежде судьи держала в одной руке Уголовный Кодекс, а в другой поводок, на котором держит Фемиду. Богиня правосудия выглядит неважно – на ее лице "красуются" синяки и кровоподтеки.

Своей акцией движение заявляет, что последние решения суда являются абсурдными и являются беспрецедентными по уровню неоправданной жестокости. Активисты убеждены, что нынешняя судебная система защищает не закон, а интересы власти.

Печальным примером этого стали конвейерные суды над политическими активистами, прошедшие перед выборами и связанные с кампанией Алексея Навального: за последний год по политическим делам было осуждено более 1000 человек. Решения судов выносились с явным пренебрежением как к праву, так и к процессуальным нормам. Таким образом оказалось изнасиловано само понятие правосудия. Движение "Весна"

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что на Садовой активисты "Весны" закидали Роскомнадзор бумажными самолетиками.

Фото: фотожурналист Давид Френкель.