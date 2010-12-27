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На Садовой активисты "Весны" закидают Роскомнадзор бумажными самолетиками
Сегодня, 15:45
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lesjasap
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На Садовой активисты "Весны" закидают Роскомнадзор бумажными самолетиками

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В центре Петербурге соберутся активисты, чтобы высказать свое "фи" решению о блокировке Телеграма.

Активисты движения "Весна" выйдут на акцию протеста у петербургского отделения Роскомнадзора. Мероприятия вызваны одобрением суда о незамедлительной блокировки сервиса Telegram на территории России. Жители города соберутся у входа в петербургское отделение РКН вечером 13 апреля.

В рамках события, молодые люди закидают здание, в котором располагается офис надзорного ведомства, бумажными самолетиками с надписью: "Питер за Телеграм".

Приблизительное количество спонтанной и несогласованной с Правительством города акцией пока что неизвестно. 

Фото: Pixabay.com
 

Теги: акция протеста , блокировка , вдижение , весна , роскомнадзор , телеграм
Категории: Новости СПб

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