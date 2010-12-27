На Садовой активисты "Весны" закидают Роскомнадзор бумажными самолетиками

В центре Петербурге соберутся активисты, чтобы высказать свое "фи" решению о блокировке Телеграма.

Активисты движения "Весна" выйдут на акцию протеста у петербургского отделения Роскомнадзора. Мероприятия вызваны одобрением суда о незамедлительной блокировки сервиса Telegram на территории России. Жители города соберутся у входа в петербургское отделение РКН вечером 13 апреля.

В рамках события, молодые люди закидают здание, в котором располагается офис надзорного ведомства, бумажными самолетиками с надписью: "Питер за Телеграм".

Приблизительное количество спонтанной и несогласованной с Правительством города акцией пока что неизвестно.

Фото: Pixabay.com

