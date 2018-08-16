Петербургская фармацевтическая компания запускает третью очередь производства

Мощность предприятия поднимется до 200 миллионов упаковок в год.

Петербургская фармацевтическая компания "Вертекс" получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди своего производства, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу компании. Завод по производству медикаментов находится в Приморском районе города.

Сообщается, что стоимость проекта оценили в 7,3 млрд рублей, а мощность предприятия удвоится до 200 миллионов упаковок в год благодаря новшествам. На данный момент фабрика выпускает 90 миллионов упаковок лекарств.

Первая очередь компании открылась в особой экономзоне "Новоорловская" в 2015 году, немногим позже помещения фабрики расширились более чем в два раза. Выручка компании в прошлом году измерялась 7,8 миллиардами рублей, при этом владельцы компании не называют себя.

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