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Российский энергомашиностроительный холдинг стал частью "Газпром энергохолдинга"
Сегодня, 11:21
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himif

Российский энергомашиностроительный холдинг стал частью "Газпром энергохолдинга"

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Продажу энергокомпании завершили в понедельник, 23 декабря.

"Российский энергомашиностроительный холдинг" перешел под крыло "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), продажа "РЭПа" завершена. Об этом 23 декабря говорится в новостях банка и самой компании.

В приобретенные активы вошли также ЗАО "Невский завод" и ООО "Электропульт-Система", АО "Завод Электропульт" не стал частью сделки и остался под контролем прежних акционеров. Энергокомпания, отметили в структуре банка, будет помогать в производстве оборудования для газотранспортных систем и для использования на предприятиях энергетической сферы. 

"РЭП Холдинг" занимается разработкой, производством и поставкой современного энергооборудования – индустриальных газовых  и паровых турбин, электротехники, компрессоров. Также компания изготавливает оборудование для химической, нефтегазовой и металлургической промышленности.

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Фото: www.reph.ru

Теги: газпром, холдинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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