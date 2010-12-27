Российский энергомашиностроительный холдинг стал частью "Газпром энергохолдинга"

Продажу энергокомпании завершили в понедельник, 23 декабря.

"Российский энергомашиностроительный холдинг" перешел под крыло "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), продажа "РЭПа" завершена. Об этом 23 декабря говорится в новостях банка и самой компании.

В приобретенные активы вошли также ЗАО "Невский завод" и ООО "Электропульт-Система", АО "Завод Электропульт" не стал частью сделки и остался под контролем прежних акционеров. Энергокомпания, отметили в структуре банка, будет помогать в производстве оборудования для газотранспортных систем и для использования на предприятиях энергетической сферы.

"РЭП Холдинг" занимается разработкой, производством и поставкой современного энергооборудования – индустриальных газовых и паровых турбин, электротехники, компрессоров. Также компания изготавливает оборудование для химической, нефтегазовой и металлургической промышленности.

Внутренняя отделка небоскреба "Лахта-центр" может обойтись в 3 млрд долларов.

Фото: www.reph.ru