Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: как отмечают

В понедельник, 30 сентября, христиане восточного обряда отмечают день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Согласно церковным преданиям, вдова София жила во II столетии в Риме с тремя своими дочерьми. Женщина была глубоко верующей, поэтому назвала своих детей в честь трех главных христианских добродетелей. В период гонения христиан Софию с дочками (12, 10 и 9 лет) отправили в темницу. Всех их заставляли отречься от Христа и поклониться богине Диане. Девочки и их мать подвергались страшным мукам, но они не отреклись от своего Бога. Сначала палач казнил 12-летнюю Веру, потом 10-летнюю Надежду и 9-летнюю Любовь. Мать не убили, чтобы она страдала. По преданию, София похоронила дочерей и на третий день молитвы Бог забрал души девочек к себе.

Мощи святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии покоятся в храме Святого Панкратия в Риме.

Чего нельзя делать в праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В этот день ни пожилые, ни молодые женщины не работали. Кроме того, в этот день нельзя начинать важные дела.

Что можно делать в праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

После утренней литургии девушки собирались своим кругом на посиделки, поздравляли именинниц. За здоровье девушек с этими именами выпивали по чарочке и потом обсуждали самые значительные события в жизни родственников и соседей, вроде свадеб.

Православные христиане 27 сентября отметили Воздвижение Креста Господня.