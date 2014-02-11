"Веном 2" возглавил российский прокат в премьерные выходные

Сборы блокбастера в период с 30 сентября по 3 октября превысили миллиард рублей.

Вторая часть фильма "Веном" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях возглавила российский прокат в минувшие выходные. В период с 30 сентября по 3 октября блокбастер собрал более миллиарда рублей в РФ и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Действие разворачивается через год после событий, показанных в первой части. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его суперспособностями. Брок хочет возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади. По воле случая тот становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Вторую строчку по сборам занял фантастический фильм Жени Вильнева "Дюна". За прошедший уикенд картина заработала 142 млн рублей. Общие сборы фильма с начала премьеры составляют более 1,4 млрд рублей.

На третьем месте оказался полнометражный мультфильм "My Little Pony: Новое поколение" Роберта Каллена и Хосе Уче. Он заработал в выходные 24,6 млн рублей.

Ранее мы писали, что сцена после титров в "Веноме 2" ответила на вопрос о Человек-пауке.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU