Сцена после титров в "Веноме 2" ответила на вопрос о Человек-пауке

Осторожно: спойлер!

В сеть слили сцену после титров из второй части фильма "Веном 2". Небольшой отрывок опубликовал один из пользователей Twitter.

Видео имеет очень плохое качество. Однако все равно можно разглядеть, как Веном подходит к телевизору, по которому показывают Человека-паука в исполнении Тома Холланда. Веном облизывает экран и произносит короткую фразу: "Нехороший парень". На фоне можно услышать восторженные крики зрителей. Скорее всего, они обрадовались тому, что Веном и Человек-паук оказались в одной киновселенной.

"Веном 2" вышел в российский прокат 30 сентября. Главные роли в фильме исполнили Том Харди и Вуди Харрельсон. За сутки фильм побил рекорд по кассовым сборам в России.

Видео: Twitter / @biggraywo1f