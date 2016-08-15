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Велогонщик из Казахстана получил травмы в Петербурге
Сегодня, 22:54
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Велогонщик из Казахстана получил травмы в Петербурге

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Сергей Пономарев травмировался во время соревнований на Гран-при Петербурга.

Казахстанский велотрекист Сергей Пономарев получил перелом ключицы и сотрясение мозга во время заезда на Гран-при Петербурга, который проходит в городе с 28 по 31 мая. Об этом сообщают "РИА Новости"

Известно, что Пономарев столкнулся с другим участником гонки Дмитрием Резановым. Резанов получил ушибы. Оба спортсмена оказались в результате произошедшего в больнице.

Сергей Пономарев занял шестое место в дисциплине кейрин на ЧМ-2020 и претендовал на выступление на Олимпийских играх в Токио в составе сборной Казахстана.

Ранее на Крестовском острове подняли огромный флаг Евро-2020.

Фото: Pixabay

Теги: велогонки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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