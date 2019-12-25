Велогонщицы Хатунцева и Новолодская принесли России 61-ю медаль Олимпиады

Спортсменки заработали бронзовую медаль.

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская принесли своей стране 61-ю медаль Олимпиады в Токио. Девушки стали третьими в заезде, получив бронзовую награду. Они соревновались в треке по дисциплине мэдисон. По результатам гонки спортсменки набрали 26 очков.

Лидерами велогонки стали представительницы Великобритании. Они набрали 78 баллов. На второй позиции расположились датчанки с 35 баллами.

В настоящее время на счету российской сборной на летних Олимпийских играх значится 16 золотых наград, 23 — серебряных и 22 — бронзовых.

Борец Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России

