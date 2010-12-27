"Велес" просит петербуржцев собрать для лосят и оленей ягель и осиновую кору

Центр реабилитации диких животных "Велес" просит петербуржцев помочь в сборе корма для своих рогатых подопечных. Лосятам-сиротам и северным оленям нужно запастись едой для грядущих холодов.

Сотрудники приглашают в леса Карельского перешейка на сбор белого мха ягеля для оленей. Этот подножный корм жизненно необходим копытным. Выезд состоится 12 октября. Городских помощников обязательно накормят и организуют дорогу туда и обратно.

Также центру нужен разнообразный корм для лосят Гриши, Ники и Мирослава. Волонтеров просят привезти комбикорм КК-63 для 4-12 месячных телят, осиновую кору, ветки плодово-ягодных кустов и деревьев, большие ветки лиственных деревьев и даже банные веники. Сотрудники подмечают, что ветки лучше не срезать у дорог – они могут накопить в себе вредные транспортные выхлопы и пыль.

Также центру нужна тара для молока в большом количестве. Подойдут чистые бутылки и канистры из-под воды.

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Фото: Piter.tv