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"Велес" просит петербуржцев собрать для лосят и оленей ягель и осиновую кору
Сегодня, 17:35
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himif

"Велес" просит петербуржцев собрать для лосят и оленей ягель и осиновую кору

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Центр реабилитации диких животных "Велес" просит петербуржцев помочь в сборе корма для своих рогатых подопечных. Лосятам-сиротам и северным оленям нужно запастись едой для грядущих холодов.

Сотрудники приглашают в леса Карельского перешейка на сбор белого мха ягеля для оленей. Этот подножный корм жизненно необходим копытным. Выезд состоится 12 октября. Городских помощников обязательно накормят и организуют дорогу туда и обратно.

Также центру нужен разнообразный корм для лосят Гриши, Ники и Мирослава. Волонтеров просят привезти комбикорм КК-63 для 4-12 месячных телят, осиновую кору, ветки плодово-ягодных кустов и деревьев, большие ветки лиственных деревьев и даже банные веники. Сотрудники подмечают, что ветки лучше не срезать у дорог – они могут накопить в себе вредные транспортные выхлопы и пыль.

Также центру нужна тара для молока в большом количестве. Подойдут чистые бутылки и канистры из-под воды.

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Фото: Piter.tv

Теги: велес, лось
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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