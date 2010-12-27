"Велес" просит петербуржцев помочь с яблоками и морковкой для мишек

Запасы фруктов в центре стремительно тают.

Центр реабилитации диких животных "Велес" в поселке Рапполово просит помощи у петербуржцев. Сотрудники центра рассказали в соцсетях, что их мохнатым подопечным не хватает корма. В первую очередь, из-за истощившихся запасов страдают медведи.

"Велес" попросил поделиться с мишками яблоками и грушами – косолапые съедают по два ведра этих фруктов в день на одного. Также в центре остро не хватает моркови, которую едят многие дикие воспитанники. Можно привезти мытые и немытые корнеплоды.

Работники центра будут рады ледорубам и ломам, чтобы вовремя противостоять погодным условиям, а также денежным пожертвованиям, которые они планируют пустить на покупку стройматериалов для вольеров. К морозам в центре хотят установить новые теплые жилища для подопечных.

А с начала холодов в Петербурге на водоёмах спасено четыре птицы.

Фото: Сергей Овчинников, РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / ВКонтакте