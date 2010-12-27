Сотрудники "Велеса" готовят львицу Симу ко второй операции

Ранее львица уже перенесла одно хирургическое вмешательство.

Сотрудники центра "Велес" подготовили 96-килограммовую львицу Симу ко второй операции. Об этом сообщили в официальной группе центра.

Ранее львица уже перенесла одно хирургическое вмешательство. После этого её лапа получила зону роста, но уже 9 декабря специалисты сообщили, что необходима ещё одна операция, так как Сима начала прихрамывать и опять заворачивать лапку.

Накануне львице сделали томографию. Сначала Сима очень боялась идти снова в клинику, так как думала, что повторится её прошлая боль, но потом спокойно перенесла укол и процедуру. Теперь сотрудники "Велеса" ждут результатов.

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Фото: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным