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Сотрудники "Велеса" готовят львицу Симу ко второй операции
Сегодня, 11:44
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nastya960

Сотрудники "Велеса" готовят львицу Симу ко второй операции

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Ранее львица уже перенесла одно хирургическое вмешательство.

Сотрудники центра "Велес" подготовили 96-килограммовую львицу Симу ко второй операции. Об этом сообщили в официальной группе центра.

Ранее львица уже перенесла одно хирургическое вмешательство. После этого её лапа получила зону роста, но уже 9 декабря специалисты сообщили, что необходима ещё одна операция, так как Сима начала прихрамывать и опять заворачивать лапку.

Накануне львице сделали томографию. Сначала Сима очень боялась идти снова в клинику, так как думала, что повторится её прошлая боль, но потом спокойно перенесла укол и процедуру. Теперь сотрудники "Велеса" ждут результатов.  

"Велес" просит петербуржцев помочь с яблоками и морковкой для мишек. 

Фото: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: велес, львица, сима львица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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