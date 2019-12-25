Государственный научный центр вирусологии "Вектор" завершил клинические исследования вакцины от коронавируса среди пожилых граждан. Об этом рассказала и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ Татьяна Непомнящих.
Буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+.
Татьяна Непомнящих, и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор"
Она подчеркнула, что граждане в возрастной категории 60+ входят в группу риска по коронавирусу, поэтому их вакцинировать следует в первую очередь.
Ранее мы писали, что влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцины "Эпиваккорона" не зафиксировано.
Фото: pixabay.com
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