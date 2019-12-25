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"Вектор" завершил клинические исследования вакцины от коронавируса среди пожилых
Сегодня, 16:27
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matveyvn

"Вектор" завершил клинические исследования вакцины от коронавируса среди пожилых

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Граждане в возрастной категории 60+ входят в группу риска по коронавирусу.

Государственный научный центр вирусологии "Вектор" завершил клинические исследования вакцины от коронавируса среди пожилых граждан. Об этом рассказала и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ Татьяна Непомнящих.

Буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+.

Татьяна Непомнящих,  и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор"

Она подчеркнула, что граждане в возрастной категории 60+ входят в группу риска по коронавирусу, поэтому их вакцинировать следует в первую очередь.

Ранее мы писали, что влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцины "Эпиваккорона" не зафиксировано.

Фото: pixabay.com

Теги: вектор, коронавирус, пожилые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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