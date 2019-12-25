Влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцины "Эпиваккорона" не зафиксировано. Об этом рассказала и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.
Проводится мониторинг штаммов, которые циркулируют на территории РФ.
Татьяна Непомнящих, и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра "Вектор"
По её словам, специалисты центра оценили мутации в тех частях белка, на которые препарат вызывает выработку антител. Непомнящих отметила, что серьёзных мутаций, которые могли бы снизить эффективность вакцины, нет.
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Фото: pixabay.com
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