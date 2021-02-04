Рудольф Аншобер напомнил, что препарат должен быть одобрен Европейским медицинским агентством.

Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. Об этом на пресс-конференции сообщил глава местного Минздрава Рудольф Аншобер. Он прокомментировал вероятность регистрации российской вакцины от коронавируса. Чиновник уточнил, что будет рад любому препарату, который успешно пройдет сертификацию Европейского медицинского агентства, при этом место производства вакцины не будет иметь значения.

"Спутник"... Лично мне все равно, какое у вакцины название, место производства и создания. Все всегда зависит от качества, которое в Европе проверяет EMA. Это значит, что вакцины должны пройти определенную проверку. И я буду рад любой вакцине, которая успешно пройдет эту проверку, потому что я буду знать, что это отличная вакцина Рудольф Аншобер, глава Минздрава Австрии

Напомним, что ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что EMA должно рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. Он призвал не руководствоваться геополитикой в данном вопросе. По мнению чиновника, в вопросах использования вакцин "табу" быть не должно. Также Австрия ожидает одобрения препарата от компании Johnson&Johnson.

Видео: Facebook / Rudi Anschober