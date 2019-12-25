Канцлер Австрии высказал свое мнение о необходимости регистрации российской и китайской вакцин в ЕС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцины из России. Об этом чиновник написал в собственном аккаунте в Twitter. Он призвал Европейское медицинское агентство рассмотреть заявку от Москвы на регистрацию препарата "Спутник V" на территории евросоюза, как и препарат, разработанный в Китае.

При регистрации вакцин не должно быть геополитических табу. Европейскому медицинскому агентству, конечно, следует проверить возможность регистрации китайских вакцин или российской при подаче заявки Себастьян Курц, канцлер Австрии

Эксперт уточнил, что в борьбе с пандемией COVID-19 миру важная каждая дополнительная вакцина, но эти препараты должны быть эффективными и зарегистрированными. Курц уверен, что победить пандемию можно только благодаря международному сотрудничеству.

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