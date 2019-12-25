В стране ослабляются введеные ранее ограничения.

Канцлер Австрии объявил о частичной отмене жесткого карантина с 7 декабря. Об этом Себастьян Курц заявил на пресс-конференции в Вене. Чиновник отметил, что власти готовы заявить о частичном выходе из жесткого карантина. Позже по стране откроются школы, магазины, библиотеки и другие культурные учреждения.

С 7 декабря мы, как и было запланировано, откроем школы...С 24 декабря будут разрешены отдельные виды спорта на открытом воздухе, например катание на лыжах. Что касается других отраслей экономики, а именно туризма, гастрономии, культуры, то печально, что нам надо еще подождать с открытием. Мы откроем эти сферы с 7 января Себастьян Курц, канцлер Австрии

Чиновник считает, что введенный локдаун оказался эффективным. С помощью всеобщего карантина правительство сдержало ежедневный прирост числа новых инфицированных коронавирусом. С 7 декабря в Австрии ограничения на выход из дома будут действовать не в течение всего дня, а только с 20 часов вечера до 6 часов утра. Отмечать Рождество и Новый год можно группами не более десяти человек.

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