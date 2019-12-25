Образец направился на дальнейшее изучение.

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" выявил новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщается в пресс-службе Роспотребнадзора. Полученный образец штамма направлена в государственную коллекцию вирусов.

Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S. пресс-служба ведомства

Теперь специалисты займутся изучением эффективности по нейтрализации данного штамма сыворотками, созданными при помощи антител переболевших инфекцией пациентов, а также вакцинированных российскими препаратами граждан.

Напомним, что Роспотребнадзор заявил о выявлении южноафриканского штамма в РФ 16 марта. Согласно сведениям от Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 сделали вирус устойчивым к антителам в плазме крови, донором которой стали переболевшие коронавирусом пациенты.

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