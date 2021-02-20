Ринат Максютов считает, что "ЭпиВакКорона"эффективна против существующих сейчас штаммов COVID-19.

"Вектор" оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса. Об этом глава научного центра Ринат Максютов рассказал журналистам телеканала "Россия-24". Специалист уверил, что препарат действует против существующих сейчас штаммов инфекции, включая южноафриканский. Однако эксперты еще будут проводить практические исследования.

Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма Ринат Максютов, глава "Вектора"

Максютов напомнил, что тестирование будет организовано только после получения вирусных изолятов.

В "Векторе" рассказали об анализе штаммов коронавируса в России.

Видео: YT / Россия 24