За последние сутки ведомство отобрало 8159 образцов биоматериала.

В России выявили южноафриканский штамм коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

- Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 — относящихся к южно-африканскому варианту. - цитата из сообщения Роспотребнадзора

Отмечается, что случаев заражения бразильским штаммом коронавируса пока не выявлено. Однако специалисты зафиксировали 16 новых мутаций.

За последние сутки ведомство отобрало 8159 образцов биоматериала у приезжающих из других стран, контактировавших с ними, у людей, у которых подозревается повторное заражение COVID-19.

Ранее мы писали, что недельная заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 26%.

Фото: Piter.TV