Недельная заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 26%

При этом данный процесс происходит очень нестабильно и медленно, считают специалисты.

В Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусом. За прошлую неделю в городе зафиксировали 5 835 случаев COVID-19, что на 26 % меньше, чем в прошлый раз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 14,1 % при сравнении недельных сумм.

Несмотря на то, что тренд на снижение распространения заболевания сохраняется, данный процесс происходит очень нестабильно и медленно, считают специалисты.

Беглов призвал петербуржцев делать прививки от коронавируса.

Фото: Piter.tv