Беглов призвал петербуржцев делать прививки от коронавируса

Формирование коллективного иммунитета и вакцинация позволят предотвратить третью волну.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил петербуржцев, которые сделали прививку от коронавируса. В эфире "Радио России" он заявил, что вакцинация и формирование коллективного иммунитета помогут избежать третьей волны пандемии.

На данный момент в городе привились 305 тысяч человек. В ближайшее время в Петербург придет новая крупная партия вакцины. Тех, кто еще не сделал прививку, губернатор призвал не затягивать с этим.

"Вирус никуда не делся. <…> Помогите себе и своим близким. Сделайте прививку", - сказал Беглов.

Отдельно градоначальник рассказал о работе "бережливых" поликлиник. Он считает, что такой подход должен стать новой нормой жизни. "Бережливый" подход освоили все детские поликлиники Петербурга. До конца 2021 года к системе присоединятся все взрослые.

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала года выплаты получили 3,5 тысячи медиков, пострадавших от коронавируса.

Фото: Piter.TV