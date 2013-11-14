Специалисты проверят эффективность "Эпиваккороны" против образца, пришедшего из Индии.

"Вектор" планирует исследовать индийский штамм коронавируса в течение трех месяцев. Об этом журналистам рассказал директор научного центра вирусологии и биотехнологии Ринат Максютов. На данный момент специалисты уже получил образец от коллег.

Первичные данные у нас уже есть, какие-то результаты мы можем получить только через три месяца. Показателей, по которым мы смотрим каждый штамм, несколько десятков. Ринат Максютов, глава "Вектора"

Российские ученые будут анализировать новый штамм по нескольким показателям. Каждое исследование потребует времени от нескольких дней до нескольких месяцев работы. Также "Вектор" проверит эффективность своей вакцины от ковида на данном индийском штамме.

Напомним, что разработка "Вектора" "Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в Минздраве России. Препарат одобрен 14 октября 2020 года. Спустя месяц изготовитель получил разрешение на проведение пострегистрационных исследований.

Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса.

Фото: YouTube/Россия-24