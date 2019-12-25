"Вектор" опубликует итоги испытания вакцины в ближайшее время

Об этом журналистам рассказал Александр Рыжиков.

"Вектор" планирует опубликовать итоги испытания вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Сейчас мы подготовили публикации. Надеемся, что они будут в международных журналах опубликованы в ближайшее время Александр Рыжиков, представитель "Вектора"

Эксперт уточнил, что "ЭпиВакКороной"привились первые 25 добровольцев старше 60 лет. на данный момент у них не зафиксировано жалоб на здоровье. Первые испытания препарата на пожилых людях начались 21 ноября.

В центре "Вектор" рассказали о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19.

Фото: Минздрав России

