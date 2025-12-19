"Вегас" уступил "Монреалю", Дорофеев оформил дубль

Хоккеист был признан третьей звездой матча.

"Вегас" проиграл "Монреалю" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев. "Вегас" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 63 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 52 матча, забросил 24 шайбы и отдал 16 голевых передач. Форвард идет на пятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL