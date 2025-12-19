"Миннесота" обыграла "Чикаго", Капризов реализовал победный буллит

Форвард набрал 64 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Чикаго" в серии буллитов со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин реализовал свой бросок в ворота гостей в серии буллитов. Этот бросок оказался победным. "Миннесота" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 70 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 54 матча, забросил 28 шайб и отдал 36 голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте в общем зачете бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / SPORTSNET